شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقّت للصّالونات النسائية والرجالية في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” أوقفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عمل صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة عجمان وقيادتها الرشيدة على حماية صحّة وسلامة مجتمع الإمارة وجميع القاطنين فيها وزوّارها، وضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا.

ووجّهت الدائرة أصحاب هذه المنشآت بالالتزام والتطبيق الفوري، ونوّهت بقيامها بحملات تفتيشية للوقوف على تطبيق التعميم للتأكد من التزام الجميع تجنباً لتوقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من تثبت مخالفته.

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