تيليجرام يطلق مزايا جديدة لمجابهة كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © تيليجرام تيليجرام

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلق تطبيق التراسل الفوري "تيليجرام" بعض الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إبقاء الناس على اطلاع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال تيليجرام في تدوينة: "تعد قنوات تيليجرام أداة قوية لبث رسائلك إلى جمهور غير محدود. فمنذ عام 2015، تستخدم المؤسسات الإعلامية والشخصيات العامة القنوات للوصول إلى القراء والناخبين والمعجبين – خاصة في البلدان التي تكون فيها حرية التعبير محدودة".

وأضاف: "لاحظنا حديثًا نوعًا جديدًا من القنوات تكتسب شعبية، وهي تلك التي أنشأتها وزارات الصحة من جميع أنحاء العالم. إذ ترسل الهند، وماليزيا، والعديد من البلدان الأخرى تحديثات الأخبار والتحذيرات والنصائح عبر تيليجرام".

ولمساعدة المستخدمين على التمييز بين المصادر الموثوقة والأخبار المزيفة، أطلق "تيليجرام" عملية تحقق مبسطة، تسمح لمن يملك حسابات موثقة على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، الحصول على شارة تؤكد أن قناته، أو مجموعته أو دردشته الآلية، موثوقة على المنصة.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، لمساعدة المستخدمين في الحصول على التحديثات المتعلقة بفيروس كورونا، سهل "تيليجرام" إرسال الإشعارات إلى جميع المستخدمين في البلدان التي لديها قنوات رسمية تخص الفيروس، كما أنها تعرض عليهم الانضمام إلى مصادر المعلومات.

وللتأكد من عثور المستخدمين على معلومات دقيقة وذات صلة بشأن الوباء في منطقتهم، أنشأ "تيليجرام" قناة خاصة تظهر كأفضل نتيجة لجميع الكلمات الرئيسية المتعلقة بكورونا في البحث، وتحتوي على قائمة مصادر الأخبار الرسمية حسب البلد.

ولتشجيع الناس على تطبيق تدابير الحماية من الفيروس، أطلق تيليجرام أيضًا ميزة تسمح بإضافة الأقنعة إلى الصور الشخصية

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بي بي سي