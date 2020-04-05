إجلاء 1635 مواطنا تركيا من الجزائر

أنقرة/الخليج 365

أعلن مساعد وزير الخارجية التركية، ياووز سليم كيران، إجلاء 1635 مواطنا تركيا كانوا عالقين في الجزائر، بسبب توقف الرحلات الجوية في إطار التدابير المتخذة ضد وباء كورونا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الأحد، حول عملية إجلاء الأتراك الراغبين بالعودة إلى بلادهم من الجزائر، أعرب فيها عن شكره للمعنيين الذين ساهموا في تنظيم العملية.

وتقدم كيران بالشكر إلى سفيرة تركيا لدى الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكطاش، والقائمين على الخطوط الجوية التركية.

Advertisements

أكد المسؤول التركي اتمام إجلاء 1635 مواطنا تركيا كانوا عالقين في الجزائر.

ومن المقرر إخضاع المواطنين الأتراك القادمين من الجزائر، للحجر الصحي لمدة 14 يوما.



والثلاثاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الشروع في إجلاء الرعايا العالقين في كلا البلدين ابتداء من الجمعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.