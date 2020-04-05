اغتيال قيادي بحزب الله جنوبي لبنان على يد مجهولين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إيرانية ولبنانية، الأحد، أن قياديا في حزب الله قتل برصاص مجهولين جنوبي لبنان.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، إن المدعو محمد علي يونس، قتل برصاص مجهولين بين بلدتي قاقعية الجسر وزوطر الغربية جنوبي لبنان.

وأفادت "فارس" بأنه لا معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية، فإن القيادي في حزب الله "كان مسؤولا عن ملف ملاحقة العملاء والجواسيس".

بدورها، أفادت مواقع لبنانية معارضة لحزب الله، أن يونس كان "يتولى مسؤولية هامة في الحزب، ويعمل منذ مدّة على ملف حساس" دون تحديد طبيعة العمل.

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وقال موقع "جنوبية"، إن "يونس ومرافقا له كانا في مهمة ملاحقة لأحد الأشخاص، عندما وقعا بكمين محكم في وادي زوطر (جنوبي لبنان) نفذته 3 سيارات".

وبحسب المصدر، تم استهداف يونس ومرافقه بالرصاص فمات على الفور، بينما أصيب مرافقه ونقل إلى المستشفى.

ورجّحت مواقع معارضة للحزب، أن يكون اغتيال يونس من تدبير الموساد الاسرائيلي.

والسبت، عثر على جثة "يونس" بالقرب من بلدة جبشيت (جنوب لبنان)، داخل سيارة مصابة بطلقات نارية عدة وطعنات سكين، حسب المصادر.



وعادة لا يصدر حزب الله بشكل فوري بيانا حول اغتيال قادته أو عناصره.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.