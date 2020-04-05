كورونا.. وفاة جديدة بلبنان ترفع الإجمالي إلى 18

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، الأحد، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد، إثر تسجيل وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 18، و7 إصابات رفعت الإجمالي إلى 527.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه" بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم أمس السبت".

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و204 آلاف، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 247 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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