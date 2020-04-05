حسان دياب: الحكومة معنية بكل لبناني في الداخل والخارج

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



قال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأحد، إن حكومته "معنية بكل لبناني في الداخل والخارج"، وذلك قبيل استقبال مواطنين عائدين من الخارج، لملازمة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقال دياب في تصريح صحفي بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي لمواكبة عودة المغتربين، إن "الحكومة معنية بكل لبناني في الداخل والخارج، والأكيد أن هذه الحكومة ستكون حكومة إزالة الحواجز الطائفية والمذهبية".

وأضاف: "يجب التقيّد بقرار التعبئة العامة والتزام البقاء في المنازل للحدّ من انتشار كورونا، وإلا سنضطرّ للتشدّد أكثر بطرق قد تزعج اللبنانيين".

Advertisements

وأفاد مراسل الخليج 365 أنّ مطار رفيق الحريري شهد استنفارًا أمنيًا وطبيًا قبيل وصول أوّل دفعة من المغتربين.

وتصل الأحد 4 طائرات تقلّ 400 مغتربًا لبنانيًا، قادمين من السعودية والإمارات، ونيجيريا وساحل العاج، يرغبون بالعودة إلى بلادهم لملازمة الحجر الصحي، ضمن إجراءات صحية صارمة اتخذتها وزارة الصحّة اللبنانية.

والسبت، أعلنت السلطات اللبنانية، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 520 إصابة، إثر تسجيل 12 حالة جديدة.‎

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و201 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.