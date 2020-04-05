كورونا.. وفيات وإصابات جديدة في المغرب والعراق

الرباط - بغداد / خالد مجدوب - إبراهيم صالح / الخليج 365

سجل المغرب والعراق، الأحد، ضحايا جددا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات والوفيات فيهما.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 66، إثر تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 960، عقب الكشف عن 41 إصابة.

وقالت الوزارة ، في الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 69، بعد تماثل 3 حالات جديدة للشفاء.

أما في العراق، فقد أعلنت السلطات الصحية تسجيل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة.

وقالت دائرة صحة محافظة ديالى (شرق) في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنها سجلت حالة وفاة بالفيروس لرجل يبلغ من العمر 60 عاما.

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من جانبها، قالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان (شمال)، إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا في أربيل العاصمة.

بدوره، قال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي، في بيان، إن دائرته سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس وجميعها في مدينة النجف مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت مساء السبت، أن مجمل الإصابات في عموم البلاد يبلغ 878 بينها 56 حالة وفاة و259 حالة تعافٍ.

ومع إضافة الضحايا الجدد، يصبح الإجمالي في العراق 908 إصابات بينها 57 وفاة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و264 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.