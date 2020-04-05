الحكومة الفلسطينية: 9 إصابات بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 226

رام الله/الخليج 365-

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 226.

وقال الشخرة في الإيجاز الصحفي الصباحي الأحد، إن وزارة الصحة أغلقت مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بعد قدوم أحد المصابين بفيروس كورونا من بلدة برطعة في جنين للمستشفى، وحوّلته إلى مركز لاستقبال المصابين بالفيروس.

ومن بين مجمل الإصابات في أراضي السلطة الفلسطينية، 12 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت منعا للتجوال في الـ 23 من مارس/ آذار الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.