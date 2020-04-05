المركز الوطني للزلازل يرصد هزة العقبة

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قالت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، رصد الساعة 8:4 صباح اليوم، هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس ريختر وعمق 14 كيلو.
وقالت الهيئة عن الهزة: ليس منها خطورة أو تأثير في الساحل، ولله الحمد.
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