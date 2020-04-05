6023 إصابة و647 وفاة جديدة بكورونا في يوم واحد بإسبانيا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 130.759 بعد تسجيل 6.023 حالة جديدة في آخر 24 ساعة. ووفق “رويترز”، سجلت البلاد 647 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12.418 حالة.

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