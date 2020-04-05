سوريا : ارتفاع عدد الاصابات "كورونا" الى 19 حالة

اعلنت سوريا اليوم الاحد ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 19 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة.
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) نقلا عن وزارة الصحة السورية ان حالتي وفاة من جراء الاصابة بالفيروس سجلت حتى الان في ما تماثلت حالتان لللشفاء.
وكانت سوريا قد أعلنت تسجيل أول إصابة بالفيروس في ال22 من الشهر الماضي لحالة قادمة من الخارج.
واتخذت سوريا قرارات للحد من تفشي الفيروس شملت على فرض حظر جزئي ومنع التنقل بين المحافظات وايقاف استخدام وسائل النقل العام واغلاق الحدود البرية مع لبنان.
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