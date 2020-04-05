شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة جنوب السودان تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان اليوم الأحد، إن البلاد رصدت أول حالة إصابة مؤكدة بكوفيد- 19، لتصبح أحدث بلد أفريقي يسجل حالة إصابة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مشار أن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاما تتلقى العلاج في عزلة.

وكانت قد كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشي وباء فيروس كورونا

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وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعايه الصحية من أطباء وتمريض في حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسي.