شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعان إسرائيليان المصدر الأكبر للإصابة بكورونا بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مصنعين إسرائيليين هما مصدر الإصابات الأكبر فى فلسطين بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال إعلاتها عن 9 إصابات جديدة ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 226، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح اليوم الأحد، إن وزارة الصحة تدرس تحويل "مستشفى ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، إلى مركز خاص باستقبال المصابين بفيروس كورونا فقط.

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وأضاف أن وزارة الصحة ستجري فحوصات لكافة الموجودين في "مستشفى ثابت ثابت".

ولفت إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كل من رام الله، وبرطعة في جنين، ورافات، وقطنة، والجديرة، وكفر عقب، في القدس.