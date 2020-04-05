شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير: الاحتلال يعتقل الأطفال رغم نداءات الإفراج عنهم للحد من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير إن الاحتلال الإسرائيلى يواصل اعتقال قرابة 180 طفلا فى سجونه، رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار عدوى فيروس كورونا، الذى أضاف خطرا جديدا على مصيرهم، إضافة إلى الخطر الذي يتعرضون له لاستمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الخاصة بالحماية .

وأضاف "النادي " - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن ما حدث بالأمس في سجن "عوفر" من قيام إدارة السجن بوضع طفلين من الأسرى في "الحجر" ، بدلا من أن تُطلق سراحهما، أمر خطير، داعيا كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها "اليونيسف" إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواته التي يُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، لافتا إلى أن أدوات الاحتلال العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال لاتختلف في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، حيث تبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى ، حتى الاحتجاز في السجون. وأشار "نادى الأسير" - فى بيانه - إلى أن الاحتلال يطبق القانون العسكري بحق الأطفال في الضفة الغربية " المحتلة " ، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدنى الإسرائيلي على أطفال القدس، وذلك كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، حيث وصل الأمر إلى استدعاء أطفال لم تتجاوز أعمارهم خمس سنوات عبر عائلاتهم ، كما حدث في بلدة "العيساوية " خلال العام الماضي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث، ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.

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يأتى ذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وذلك بعد أن داهمت منزله في بلدة الصوانة في المدينة، وهي المرة الرابعة التي يتعرض فيها للاعتقال.

جدير بالذكر أن محافظ القدس اعتقل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه، كما تمنعه إسرائيل من دخول الضفة العربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.