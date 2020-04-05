شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً في انفجار منجم فحم بكولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب أربعة آخرين جراء انفجار بمنجم فحم في منطقة كوكونوبا بوسط كولومبيا، وفق ما قال رجال إطفاء محليون.

وقال ألفارو فارفان وهو مسؤول إطفاء محلي: إن هناك 11 قتيلاً و4 جرحى. وأشار إلى أن الحادث وقع بمنجم فحم كان يعمل بشكل قانوني دون أن يحدد ملابسات الانفجار.

والضحايا موظفون واصلوا عملهم خلال الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. والعمل الذي يقوم به هؤلاء، مستثنى من المرسوم الذي يفرض حجراً عاماً على السكان في كولومبيا.

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