المغنية البريطانية «فايثفول» تدخل المستشفى لإصابتها بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت المغنية البريطانية نجمة الستينات ماريان فايثفول المستشفى، بعدما شخصت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على ما قالت الشركة التي تتولى إدارة أعمالها.

وغردت وكالة «ريبابليك ميديا» المتخصصة في شؤون الأوساط الموسيقية قائلة: أكد وكيل أعمال ماريان فايثفول أنها تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى في لندن. وأضافت الوكالة: هي في وضع مستقر وتستجيب للعلاج. نتمنى لها شفاء عاجلاً وكاملاً. وكتبت الفنانة الأمريكية بيني أركايد صديقة المُغنية البريطانية البالغة 73 عاماً عبر «فيسبوك»: إن ماريان فايثفول توجهت الثلاثاء، إلى المستشفى بعدما بدأت بالسعال عندما كانت في الحجر. وأضافت أن فايثفول تجاوزت أشياء كثيرة في حياتها وتغلبت عليها.

وكانت ماريان فايثفول من نجمات الستينات وقد برزت في سن السابعة عشرة بفضل أغنية «أز تيرز غو باي» التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشارد من فرقة «رولينغ ستونز». وإلى جانب كونها مغنية ومؤلفة أغان، خاضت التمثيل المسرحي والسينمائي خلال مسيرتها الممتدة على خمسة عقود. وقد عانت مشاكل إدمان مخدرات كبيرة فضلاً عن مشاكل صحية أخرى.