شكرا لقرائتكم خبر عن تسلق «افتراضي» لقمة إيفرست.. أحدث وسائل مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

دشن الفريق البريطاني «روري ساوث ورث» لهواة تسلق الجبال، تحدياً جديداً على منصات التواصل الاجتماعي، لتسلق قمة جبل إيفرست «افتراضياً» عبر صعود وهبوط الدرج الداخلي للمنازل، أو الركض في الحدائق الخلفية، بهدف تعزيز

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، دشن أعضاء الفريق تحدي #VirtualEBC لمدة 5 أيام، وانضم إليهم آلاف الشباب من هواة تسلق الجبال، الذين كانوا على موعد في مثل هذا الوقت من كل عام لتسلق قمة جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم إذ يعد إبريل الموسم المثالي للصعود هناك. وتبادل المشاركون في التحدي يومياتهم، البعض أشار إلى صعوده طوابق بنايته (6 ) حوالي 7 مرات يومياً، بينما قام مشارك آخر بالركض داخل حديقة منزله الخلفية ذهاباً وإياباً لأكثر من 24 مرة. واتفق الجميع على إضفاء طابع الجدية على التحدي، فتبادلوا صوراً لهم داخل منازلهم يقيمون داخل خيم صغيرة وهي المستخدمة عادة في معسكرات تسلق الجبال، وحرص الجميع على ارتداء الملابس الصوفية.

وتابع الجميع التطورات الواقعية على إيفرست، حيث وجدت مجموعة من المتسلقين أنفسهم عالقين في معسكر القاعدة، بعدما تم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى لوكلا. وعادوا منذ ذلك الحين إلى كاتماندو عاصمة نيبال، والتي تعد الجهة الأفضل لتسلق الجبل. ووسط درجات حرارة مئوية تصل إلى مادون 15 مئوية، اضطر «الشيربا» وهم المرشدون النيباليون الذين يتولون مهمة إرشاد المتسلقين في رحلتهم إلى قمة إيفرست، إلى استضافتهم لدى بعض العائلات المحلية. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسيندشن الفريق البريطاني «روري ساوث ورث» لهواة تسلق الجبال، تحدياً جديداً على منصات التواصل الاجتماعي، لتسلق قمة جبل إيفرست «افتراضياً» عبر صعود وهبوط الدرج الداخلي للمنازل، أو الركض في الحدائق الخلفية، بهدف تعزيز الرياضة البدنية والحفاظ على الصحة العقلية، خلال فترات العزل المنزلي الطويلة التي يمر بها أكثر من نصف سكان العالم.وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، دشن أعضاء الفريق تحدي #VirtualEBC لمدة 5 أيام، وانضم إليهم آلاف الشباب من هواة تسلق الجبال، الذين كانوا على موعد في مثل هذا الوقت من كل عام لتسلق قمة جبل إيفرست، أعلى قمة في العالم إذ يعد إبريل الموسم المثالي للصعود هناك. وتبادل المشاركون في التحدي يومياتهم، البعض أشار إلى صعوده طوابق بنايته (6 ) حوالي 7 مرات يومياً، بينما قام مشارك آخر بالركض داخل حديقة منزله الخلفية ذهاباً وإياباً لأكثر من 24 مرة. واتفق الجميع على إضفاء طابع الجدية على التحدي، فتبادلوا صوراً لهم داخل منازلهم يقيمون داخل خيم صغيرة وهي المستخدمة عادة في معسكرات تسلق الجبال، وحرص الجميع على ارتداء الملابس الصوفية.وتابع الجميع التطورات الواقعية على إيفرست، حيث وجدت مجموعة من المتسلقين أنفسهم عالقين في معسكر القاعدة، بعدما تم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى لوكلا. وعادوا منذ ذلك الحين إلى كاتماندو عاصمة نيبال، والتي تعد الجهة الأفضل لتسلق الجبل. ووسط درجات حرارة مئوية تصل إلى مادون 15 مئوية، اضطر «الشيربا» وهم المرشدون النيباليون الذين يتولون مهمة إرشاد المتسلقين في رحلتهم إلى قمة إيفرست، إلى استضافتهم لدى بعض العائلات المحلية.

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