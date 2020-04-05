الإيديولوجيا تعلن إفلاسها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

عندما انهار الاتحاد السوفييتي، بدا وكأن العالم يعيش مرحلة انتقالية، في ظل تلك التحولات العاصفة، فقد فقدت آخر الحركات الأيديولوجية الكبيرة اعتدادها بنفسها وشعورها بمنعتها، وفي ذلك الوقت قال الكاتب والدبلوماسي الأمريكي «ديفيد وولش» مؤلف هذا الكتاب وعنوانه (عصر ما بعد الأيديولوجية)، «حان الوقت لبعض التأمل العميق في العالم الذي نعيش فيه، لكي يتم اتخاذ إجراء التغييرات المفروضة علينا، إن الخطر الأكبر هو أن تضللنا المظاهر السطحية للأحداث أو أن نغرق في نماذج عقيدية من الفكر، إن لم نكن غير قادرين على إيجاد منظور فكري مناسب، ينير زماننا، فإننا سنفشل في الارتقاء إلى مستوى تحديات الحقبة، وهي التحديات التي قدمتها الفترة التاريخية المشار إليها، بدلاً من أن نكون الجيل الذي أخذ على عاتقه إعادة توجيه حضارتنا التوجيه الحاسم».

ينطلق المؤلف من أسئلة مثل: ماذا يعني زوال الأيديولوجيا بالنسبة لعصر أيديولوجي أنتجها وأنتج كل الحركات الأخرى؟ ماذا يعني الإيمان بالقوة المطلقة الفعلية للتكنولوجيا في أكثر الأيديولوجيات نجاحاً وعالمية؟ هل بدأنا في رؤيتها تترنح؟ هل المكانة المهيبة للإنسان الصانع قد تزحزحت عن مكانها؟ هذه الأسئلة تبدو وكأنها أسئلة اللحظة الراهنة، التي نعيشها تحت وطأة (وباء) يعصف بالعالم كله، فالأمر يتطلب - كما فطن المؤلف آنذاك - الإجابة عن تلك الأسئلة، من قبل مفكرين تم انتقاؤهم لعمق تميزهم وفهمهم للأزمة الروحية والسياسية التي تحدد عصرنا.

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إن قدرتهم على التمييز والفهم هي تبصر تم تحقيقه عن طريق العيش، خلال الأزمة ومواجهة الظلام في صميمها وتخطيها عن طريق الحقيقة الروحية التي بعدها، قدم أولئك المفكرون كنتيجة لذلك تحليلاً للمشاكل، وبرهنوا على أن الرؤية البديلة للنظام قادرة على حل المشاكل، فما يحدث الآن هو تحول له أهمية بعيدة المدى داخل الحضارة الغربية، إن فهم المرء الذاتي للنظام الاجتماعي والسياسي هو في مرحلة التدهور، وعلى وشك استبداله بيقين مختلف جداً، إن لم يعد بإمكاننا أن نؤيد ببساطة الفكرة الأساسية التي بدأ منها التمدن فإن بني البشر مؤهلون لتوفير نظامهم الأخلاقي والسياسي الخاص بهم.

يقول المؤلف: «إن الإدراك العقلي لأي مجتمع لا يستمد شرعيته من تقرير المصير الذاتي للإنسانية، بدأ يفقد فتنته، فتجري التجربة مجراها، عند الإتيان به إلى نهاياته في القرن العشرين، لقد أصبح إفلاسه مكشوفاً تماماً، ففي كل مكان ننظره تكون الثقة القديمة في العقلانية العلمانية منسحقة، ويمكن بالفعل تمييز الخطوط الخارجية الأولى لأي فهم مختلف جداً لأي نظام».

إن ذلك البديل هو في اتجاه إعادة اكتشاف الأساس المبهم للنظام الغربي، إنه بمواجهة عدم القدرة الواضحة للعقل في أن يقدم التبرير النهائي والحافز لهذا النظام، فقد بدأ البشر ثانية النظر تجاه مصدر النظام الذي يكمن فيما وراء الذات، إن انفتاح الروح انفتاحاً ملحوظاً يحدث بينما نأتي بطريقة متزايدة إلى التحقق من أننا لسنا الأساس المتمتع بالاكتفاء الذاتي لوجودنا، إن ذلك صميم الحضارة المعاصرة، الآن اختفت العجرفة ولا توجد سوى أفكار باهتة.