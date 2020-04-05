الشيخة مي آل خليفة: اعتمدنا الأثير الإلكتروني للتواصل مع الجمهور

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فرضت أزمة كورونا قيوداً صارمة على مختلف مناحي الحياة وأصابت السياسة والاقتصاد والرياضة مثلما أصابت المؤسسات الثقافية.

ومن بين المؤسسات التي سعت للحفاظ على العطاء رغم الظروف الراهنة الصعبة، «هيئة البحرين للثقافة والآثار» التي تُغني خارطة الحراك الثقافي الخليجي بنشاط ومبادرات متواصلة عبر مواسم ثقافيّة مستمرّة وهي تقوم حالياً بحضورٍ إلكتروني يقطع المسافات، ويصل إلى البيت بغنى مضمونه وتاريخه.

وفي حوار لـ«الشرق الأوسط» تحدثت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عن التحديات التي تواجهها الهيئة في ظل الوباء، وقالت «الثقافة فعل مقاومة، هذا ما أكرره على الدوام. هذا الفعل يجب ألا يتوقف في كافة الأوقات، فهو الذي يمنح المجتمعات قدرتها على مقاومة كافة الأزمات والظروف».

وأضافت الشيخة مي آل خليفة «قمنا باتّباع تعليمات الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وأوقفنا بشكل تام كافة أنشطتنا وفعالياتنا، إلا أن ذلك كان حافزاً لنا لكي نعمل على إيجاد صيغة جديدة نواصل عبرها الفعل الثقافي. فقمنا باعتماد الأثير الإلكتروني وسيلة لنا للتواصل مع جمهورنا».

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وأكدت «تتضمن مبادراتنا، التي بدأنا تطبيق أولى خطواتها، استخدام المخزون الثقافي الذي شكّلناه خلال السنوات السابقة في إثراء التواصل مع جمهورنا».

وعند سؤالها إلى أي حد يمكن أن تغّير الأزمة من الأنماط الثقافية الراهنة، قالت "ما زالت تغيّر هذه الأزمة الكثير من الأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى مختلف دول العالم، فاليوم على سبيل المثال أثبت العالم الافتراضي أنه الملجأ الوحيد من أجل تسيير حياة البشر في مختلف المجالات، فأصبحنا نشاهد طفرة في اعتماد أنظمة العمل عن بعد والتعليم عن بعد، وكافة الاحتياجات اليومية التي تعتمد على قلة الاحتكاك البشري والتنقّل الجسدي".

وأضافت "الثقافة كغيرها من الأنماط البشرية قد تأثرت بشكل كبير، ولكنها استطاعت التأقلم. كذلك فإن هذه الجائحة تشجع كلاً منا أن يتعامل مع الإنترنت بصورة مختلفة، ليصبح مصدراً أكبر للحراك الثقافي، وبذلك تعمل على إيجاد عادات جديدة. وهنا نشدّد على تأكيد اليونيسكو على أهمية الذكاء الصناعي، الذي خصصنا له احتفالنا بيوم اللغة العربية العام الماضي. هذا بالإضافة إلى العودة إلى المكتبة لقراءة ما لدينا من كتب. والأهم من كل ذلك، هو بروز أهمية البشر والقيم الإنسانية".

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