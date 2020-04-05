شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل.. منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا طارئا لوزراء الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بالتعاون مع دولة الإمارات رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، ستعقد عبر تقنية مؤتمرات الفيديو اجتماعًا افتراضيًا طارئًا على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس القادم.

وأوضح العثيمين -في تصريح اليوم الأحد- أن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ــ 19"، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء.

وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس "كوفيد ــ 19" والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء.

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وتضم اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي من الدول الأعضاء: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية المالديف، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية موريتانيا الإسلامية، وجمهورية تشاد، والجمهورية التركية، وماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية السودان.

كما تضم اللجنة في عضويتها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي: اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك "، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك"، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو ".

وتضم اللجنة شركاء دوليين: منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.