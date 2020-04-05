شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: هزة أرضية بقوة 4,6 تضرب العقبة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 4,6 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة العقبة، شعر بها السكان ولم تسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، وصرح محافظ العقبة غسان الكايد - لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - بأنه صباح اليوم، تعرضت العقبة لهزة أرضية، خرج على إثرها بعض المواطنين إلى الشوارع تخوفا من أى ارتدادات قد تصاحبها.
من جهته، أشار رئيس مرصد الزلازل الأردنى الدكتور محمود القريوتي، إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلو مترا، جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلو مترات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: هزة أرضية بقوة 4,6 تضرب العقبة دون خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.