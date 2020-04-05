شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: هزة أرضية بقوة 4,6 تضرب العقبة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 4,6 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة العقبة، شعر بها السكان ولم تسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، وصرح محافظ العقبة غسان الكايد - لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - بأنه صباح اليوم، تعرضت العقبة لهزة أرضية، خرج على إثرها بعض المواطنين إلى الشوارع تخوفا من أى ارتدادات قد تصاحبها.

من جهته، أشار رئيس مرصد الزلازل الأردنى الدكتور محمود القريوتي، إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلو مترا، جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلو مترات.