الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن القوات الخاصة (الكوماندوز) حيدت إرهابيين إثنين من المنظمة، أطلقا النيران باتجاه منطقة عملية درع الفرات.

كما لفتت إلى تحييد 5 إرهابيين آخرين حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام".



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