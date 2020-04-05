الدفاع التركية: تحييد 7 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان الأحد، إن القوات الخاصة (الكوماندوز) حيدت إرهابيين إثنين من المنظمة، أطلقا النيران باتجاه منطقة عملية درع الفرات.
كما لفتت إلى تحييد 5 إرهابيين آخرين حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام".
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