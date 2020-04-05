إسرائيل تعتقل محافظ القدس من منزله

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-



اعتقلت قوات إسرائيلية، صباح الأحد، عدنان غيث، محافظ القدس، التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، من منزله، في بلدة سلوان، المحاذية للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.



وأظهر مقطع مصور، نشره مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، قوات إسرائيلية، وهي تعتقل غيث من منزله.



وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الخليج 365 بأنّ عشرات من عناصر المخابرات الإسرائيلية، اقتحمت المنزل واعتقلت غيث، دون معرفة سبب الاعتقال.



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وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث، وأخضعته للتحقيق عدة مرات، في الأشهر الأخيرة.



ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيانا، بشأن أسباب اعتقال غيث.



وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت يوم الجمعة الماضي، وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه.

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