ليبيا.. إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 18

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 18.

جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال المركز، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في البيان، إن "المختبر المرجعي للمركز تسلم 31 عينة وكانت 1 منها موجبة (مصابة) و30 سالبة (غير مصابة)".

وبتسجيل حالة الإصابة، يرتفع إجمالي ضحايا كورونا في ليبيا، إلى 18 إصابة بينهم حالة وفاة واحدة، وحالة تعافي حسب بيانات المركز نفسه.

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والسبت، أعلنت الحكومة الليبية، الانتهاء من تجهيز مبنى في مستشفى بالعاصمة طرابلس، ليكون موقعا لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن المكان الذي تم تجهيزه هو مبنى الإيواء في مستشفى العيون (حكومي)، ومكون من 4 طوابق بسعة 50 سريرا.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و264 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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