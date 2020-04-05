المغرب.. عفو ملكي عن 5654 سجينا بسبب "كورونا"

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت الحكومة المغربية، الأحد، أن عاهل البلاد الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

ودعا الملك، إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية (تعنى بسجن القاصرين) من انتشار فيروس كورونا".

وقال البيان إنه "في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي، للمواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل بإصدار العفو على 5654 معتقلا".

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وأضاف: "اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية".



ولفت البيان إلى أن المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، عمرهم ووضعهم الصحي ومدة الاعتقال وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.

ولم يعرف ما إذا كان العفو شمل سجناء حراك الريف، الذين قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) في 5 أبريل/نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائدهم ناصر الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم "حراك الريف".

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 919، منها 59 وفاة، و66 حالة تماثلت للشفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.