رئيس تحرير صحيفة عراقية: الخليج 365 سمعة ممتازة ونجاحات كبيرة (المئوية)

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

قال رئيس تحرير صحيفة "الصباح" العراقية (شبه رسمية)، إسماعيل زاير، إن "وكالة الخليج 365 حققت نجاحات كبيرة خلال مشوارها الإعلامي الذي بدأ قبل مائة عام".

وفي مقابلة مع الخليج 365، أضاف زاير، أن "وكالة الخليج 365 اكتسبت سمعة ممتازة، ووسعت قاعدة مراسليها، وعززت من نوعية التقارير التي تنشرها، وهذا التطور حصل مع التحولات الكبرى التي شهدتها تركيا التي باتت من الدول المعاصرة".

وهنأ زاير الوكالة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها.

وقال إنه "في الذكرى المئوية لتأسيس وكالة الخليج 365، لا يسعنا إلا أن نبارك لجميع الزملاء العاملين فيها ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في مواجهة التحديات المهنية والتقنية".

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، في خضم حرب الاستقلال التركية.

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وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وتقدم الوكالة الأخبار عبر 13 لغة هي التركية، والعربية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والصورانية، والفارسية، والإندونيسية، والبوسنية، والألبانية والمقدونية.

كما تقدّم خدماتها لما يقارب 6 آلاف مشترك في 93 بلدا حول العالم، فيما يتجاوز عدد موظفيها 3 آلاف موزعين على 100 بلد.



وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.