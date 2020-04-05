قطر تستعين بالروبوت "العساس" لمواجهة "كورونا"

الدوحة/ الخليج 365-

بدأت قطر الاستعانة، بروبوت أمني، أطلقت عليه اسم "العساس"؛ لتوفير التوعية المجتمعية بشأن منع التجمعات، وضبط المخالفين، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا".

وقالت الداخلية القطرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر السبت، إنها "بدأت باستخدام الروبوت الأمني "العساس" للتوعية المجتمعية بأهمية منع التجمعات للحد من انتشار الفيروس".

وأضافت أن "الروبوت يقوم عن طريق ٦ كاميرات مثبتة عليه برصد المخالفين لقرار منع التجمعات(تم فرضه في البلاد عقب ظهور كورونا) من خلال دوريات ينفذها".

ويتجول "العساس" في الأحياء السكنية والأماكن العامة، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

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وبحسب الصحيفة، كانت وزارة الداخلية بدأت مؤخرا باستخدام طائرات الدرونز التي تجوب مختلف المناطق لبث الرسائل التوعوية عبر مكبرات الصوت، حول ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار الفيروس".

وتستخدم الحملة التوعوية عبر الطائرات المسيرة عددا من اللغات، وفق المصدر ذاته.

و"العساس" تسمية قديمة لمن يقوم بالطواف بالليل في الأزقة والشوارع للحراسة.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1325 شخصا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و190 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.