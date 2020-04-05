مصرع أحد قادة ميليشيا حزب الله الإرهابية بلبنان

أعلنت ميليشيا “حزب الله” اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين. ووفق “سبوتنيك”، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله.

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