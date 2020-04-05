متحدث الصحة : المملكة من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص والتحكم حتى الآن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن السعودية من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص وفي التحكم حتى الآن من حيث إحصاءات عدد المصابين بفيروس كورونا تقريبًا بمعدل 60 حالة لكل مليون، مناشدًا الجميع بالتمتع بحس المسؤولية، والتزام التعليمات، والحذر من الاستهتار أو التقصير أو عدم الالتزام، وألا تتسبب تجاوزات من المخالفين في وقوع تفشيات للإصابات بالفيروس، لا قدر الله.

وقال “العبدالعالي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر @spokesman_moh: “المملكة من بين دول العالم المتميزة في تطبيق الفحوص، وأيضًا في التحكم حتى الآن من حيث إحصاءات عدد المصابين لكل مليون نسمة، وهذا يدل بفضل الله على أثر تطبيق الإجراءات الاحترازية الاستباقية”.

وناشد قائلاً: “نرجوكم أن نتمسك جميعًا بالتعليمات، وألا تتسبب تجاوزات من المخالفين في وقوع تفشيات للإصابات”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس “كورونا؛ ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 2179 حالة حتى الآن، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة. كما ارتفعت عدد حالات التعافي إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة تعافٍ جديدة، فيما وصلت إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 29 حالة.