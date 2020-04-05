شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل في أستراليا بشأن تباطؤ انتشار «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون بالصحة الأسترالية الأحد، إنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا، ولكنهم حذروا من أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور. وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا 181 حالة خلال 24 ساعة حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد، في أستراليا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الفيروس إلى 34 حالة. ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من 5% أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس/ آذار.

وقال مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز جيريمي ماكانيلتي، إن هناك أملاً ببدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة. وأضاف: نريد أن نكون متفائلين ولكن مع عدم المبالغة في الأرقام. من جانبه حذر وزير الصحة جريج هنت السبت، من أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل على الأستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف لمحطة سكاي نيوز أستراليا أن فترة ستة أشهر صعب علينا اجتيازها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاؤل في أستراليا بشأن تباطؤ انتشار «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.