تمديد حظر التجول في الجزائر بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إن السلطات ستمدد حظر التجول الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اعتباراً من الأحد، وحتى التاسع عشر من إبريل/ نيسان، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 1251. إضافة إلى 130 وفاة بالفيروس.

ويسري حظر التجول من الثالثة عصراً حتى السابعة صباحاً في العاصمة الجزائر، وثماني محافظات أخرى ومن السابعة مساء حتى السابعة صباحاً في أغلب المحافظات الأخرى ما عدا المحافظتين الجنوبيتين الواقعتين في الصحراء حيث لم تسجل أي حالات إصابة ولن يطبق فيهما الحظر. ولكن قرار رئيس الوزراء يستثني ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أمرت في 19 مارس/آذار الماضي، بإغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، كذلك تعليق كل وسائل النقل العام والخاص داخل المدن وبين الولايات، وحركة السكك الحديد.