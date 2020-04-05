شكرا لقرائتكم خبر عن انكشافات لمصرف عجمان و«السلام البحرين» على «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج" أعلن مصرف عجمان أن مجموعة المديونيات المستحقة على مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية" تجاه المصرف تبلغ 151.88 مليون درهم، وقال في إفصاح لسوق دبي المالي أنه ليس هنالك تمويلات ممنوحة للشركات التابعة لفينابلر وصرافة الإمارات حتى تاريخه.

من جانبه، أعلن مصرف السلام البحرين إن حجم التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف لشركات "إن إم سي" تصل إلى 44 مليون دولار.

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