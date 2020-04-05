شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية وأمطار خفيفة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار ، حيث يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما في دولة الإمارات يتوقع أن يكون مغبرا وحارا نهاراً، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وحارا نهاراً، وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً.الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة10:26 المد الثاني عند الساعة 00:43 الجزر الأول عند الساعة 17:40 الجزر الثاني عند الساعة 34:05 بحر عمان: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:20 المد الثاني عند 06:08 الجزر الاول عند الساعة 31:13 الجزر الثاني عند الساعة19 :02 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 37 23 75 10 دبي 39 24 70 15 الشارقة 38 21 70 15 عجمان 37 20 75 20 أم القيوين 38 21 70 15 رأس الخيمة 38 20 70 15 الفجيرة 33 23 80 25 العين 39 23 55 15 ليوا 40 21 60 10 الرويس 37 22 65 15 السلع 38 23 70 10 دلما 34 22 65 15 طنب الكبرى 32 21 70 20 طنب الصغرى 32 21 70 20 أبو موسى 32 21 70 20

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات، بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون معتدلا مع بعض السحب أحيانًا وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار وتساقط أمطار رعدية على المناطق البحرية في البداية.

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الرياح: شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانًا خل ل النهار مع هبات قد تصل إلى 30 عقدة على المناطق البحرية في البداية.

وتحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة وهبات شديدة السرعة على المناطق البحرية في البداية.

ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 30مْ، و الصغرى 21مْ.

الرطوبة النسبية العظمى 75 %، و الصغرى 20%.