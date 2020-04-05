شكرا لقرائتكم خبر عن 541 مليون دولار انكشاف «دبي الإسلامي» و«نور بنك» على «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قال بنك دبي الإسلامي إنه يقدر إنكشافه على إن إم سي للرعاية الصحية وشركاتها التابعة بنحو 425 مليون دولار حتى نهاية 31 مارس/ آذار 2020.

وأضاف أن قيمة انكشاف نور بنك التابع للبنك تصل الى 116 مليون دولار وذلك قبل عملية الاستحواذ على البنك.

وأوضح أن هذه التسهيلات منحت للشركات العاملة في للمجموعة وبناء على التدفقات النقدية التشغيلية في دولة الإمارات بالكامل ولا يوجد انكشاف على فينابلر.

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