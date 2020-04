دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady بلاك ماجيك تعلن عن ATEM Mini Pro ميكسر لبث وتسجيل الفيديو من عدة كاميرات

أعلنت بلاك ماجيك ديزاين للتو عن ميكسر ATEM Mini Pro وهو جهاز إنتاج جديد منخفض التكلفة للبث الحي والمباشر يعتمد على وظائف ATEM Mini ولكنه مزود بميزات إضافية للتسجيل والبث والمراقبة. © القيادي بلاك ماجيك تعلن عن ATEM Mini Pro ميكسر لبث وتسجيل الفيديو من عدة كاميرات

يتضمن ATEM Mini Pro محرك بث جديد للأجهزة للسماح بالبث المباشر

عبر اتصال إيثرنت الخاص به على منصات يوتيوب و فيسبوك و Twitch،

الجهاز أيضًا يدعم تسجيل البث المباشر على فلاش USB بتشفير H.264

بالإضافة إلى دعم التسجيل على أقراص متعددة لضمان التسجيل المستمر.

يتضمن الميكسر الجديد أيضًا ميزة المراقبة المتعددة عبر منفذ HDMI لجميع

يتضمن الميكسر الجديد أيضًا ميزة المراقبة المتعددة عبر منفذ HDMI لجميع

المدخلات على شاشة واحدة، بالإضافة إلى الحالة البث والتسجيل ومزج الصوت.

مع 4 مداخل HDMI مستقلة يمكن لـ ATEM Mini Pro التعامل مع ما يصل

إلى أربع كاميرات فيديو عالية الجودة، ستتم إعادة مزامنة جميع مصادر الفيديو

إلى المحول إذا كانت تعمل وفقًا لمعايير فيديو مختلفة لضمان بث مباشر سلس،

يحتوي كل من مداخل HDMI الأربعة على محول معايير خاص به.

على الجانب الصوتي، يأتي ATEM Mini Pro مزودًا بمدخلين صوتيين

استريو 3.5 مم يمكن استخدامهما لتوصيل ميكروفونات سطح المكتب و LAV،

يتميز أيضًا بخلاط صوت Fairlight كامل وجميع إدخالات صوت HDMI

وكلاً من إدخالات الميكروفون متصلة بشكل منفصل بخلاط الصوت حتى يمكن

للعملاء من سماع جميع مصادر الصوت.

ولضمان أقصى توافق، يحتوي ATEM Mini Pro على اتصال USB

يعمل كمصدر بسيط لكاميرا الويب، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين التوصيل

والعمل على الفور مع أي برنامج فيديو.

يفتح تطبيق ATEM Software Control القوة الخفية لـ ATEM Mini Pro

ويسمح بالوصول إلى كل ميزة في الميكسر، يوفر البرنامج واجهة مستخدم مبدلة

بصرية مع لوحات معلمة لإجراء التعديلات السريعة.

على سبيل المثال، يسمح تجمع الوسائط المدمج بتحميل ما يصل إلى 20 من رسومات

جرافيك RGBA بجودة بث منفصلة للعناوين والمقاطع الافتتاحية والشعارات.

يمكن لـ ATEM Mini Pro التقاط صور ثابتة من مخرج الفيديو وإضافتها إلى

مجموعة الوسائط الداخلية، يمكن تحميل الرسومات عن طريق التحكم في برامج ATEM

أو تنزيلها مباشرة من فوتوشوب باستخدام مكون اضافي ATEM Photoshop.

بالتزامن مع تحديث Blackmagic Camera Update الذي تم إصداره للتو،

يمكن للمستخدمين توصيل كاميرات بلاك ماجيك بوكيت 4K أو 6K بميكسر ATEM Mini Pro

والتحكم في الكاميرا والعدسة وغيرها، بهذه الطريقة، يمكن أن تعمل BMPCC 4K / 6K

بالإضافة إلى كاميرات اخرى من بلاك ماجيك وفقًا لاحتياجات الإنتاج الخاصة بك.

* ميزات ميكسر Blackmagic ATEM Mini Pro

– تصميم قائم على لوحة تحكم مصغرة

– يدعم توصيل ما يصل إلى 4 كاميرات أو أجهزة كمبيوتر

– يعمل مخرج USB ككاميرا ويب ويدعم جميع برامج الفيديو

– بث مباشر عبر إيثرنت مدعوم على ATEM Mini Pro

– التسجيل على فلاش USB بتشفير H.264 مدعوم على ATEM Mini Pro

– مدخلات صوت استريو

– معايير تلقائية لتحويل جميع مدخلات HDMI وإعادة مزامنتها

– التحكم في برامج ATEM المجانية لنظامي التشغيل ماك وويندوز

– وسائط داخلية لرسومات 20 RGBA للعناوين والشعارات

– يتضمن ATEM Advanced Chroma Key لعمل الشاشة الخضراء / الزرقاء

– تسمح ميزة العرض المتعدد برؤية جميع الكاميرات الموصولة

– يدعم التحكم عن بعد باستخدام HDMI مع كاميرات Blackmagic Pocket

سيصل ATEM Mini Pro إلى رفوف المتاجر بسعر 595$ دولار امريكي،

اي ما يعادل: 2,185 درهم اماراتي / 2,230 ريال سعودي / 185 دينار كويتي

/ 2,165 ريال قطري / 9,365 جنيه مصري، وهو متاح الآن للطلب المسبق

من جميع أنحاء العالم.

