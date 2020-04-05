رسائل نصية توعوية لمالكي السيارات من شرطة دبي

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خدمة الرسائل النصية التوعوية والتنبيهية لسيارات BMW ومرسيدس، والموجهة لخدمة أفراد المجتمع.
وأكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن إطلاق الخدمة الجديدة جاء تنفيذاً لتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشيداً بتعاون الشركتين وحرصهما على تبني هذه الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع، من خلال دعمها لحملة #خلك_في _البيت.
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