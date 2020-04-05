رسائل نصية توعوية لمالكي السيارات من شرطة دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © KARIM SAHIB/AFP via Getty Images A picture taken on March 26, 2020, shows a number of cars driving on a road ahead of curfew in Dubai. - Dubai closed its famous malls and halted all passenger flights, capping a series of shutdowns on once-thriving sectors that serve as its economic lifeline but which have been sacrificed to curb coronavirus. The UAE -- which takes in seven emirates including Dubai -- has so far announced a stimulus package worth $35 billion which includes injections into the stock market and support for various sectors. (Photo by KARIM SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images) أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خدمة الرسائل النصية التوعوية والتنبيهية لسيارات BMW ومرسيدس، والموجهة لخدمة أفراد المجتمع. وأكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن إطلاق الخدمة الجديدة جاء تنفيذاً لتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشيداً بتعاون الشركتين وحرصهما على تبني هذه الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع، من خلال دعمها لحملة #خلك_في _البيت. شاهد أيضًا: بطريقة مبتكرة.. دبي تعقم المدينة ضد فيروس كورونا مقدم من أخبار 24 إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان



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