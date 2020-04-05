شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحظر عن صيد أسماك البدح فى أبوظبى اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرالدكتور ثانى بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، القرار الوزارى رقم /108/ لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم /135/ لسنة 2017 بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح فى إمارة أبوظبى والذى تم بموجبه إيقاف العمل بالقرار السابق والسماح بصيد وتسويق أسماك البدح اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى الفترة المتبقية من الموسم لهذا العام في إمارة أبوظبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتى القرار لتعزيز توافر السلع الغذائية فى السوق المحلى ودعماً لاستدامة قطاع الصيد والعاملين به كما يأتى إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالى مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة.

يشار إلى أن القرار الوزارى بشأن منع صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة ابوظبي والذي صدر في عام 2009 كان يهدف إلى الحفاظ على هذا النوع الهام من الأسماك وضمان استدامتها وزيادة مخزونها في المياه المحلية عبر إتاحة المجال لها للتكاثر بشكل كبير خلال موسم تكاثرها.

وكانت هيئة البيئة - أبوظبي قد رصدت تحسنا في مؤشر قياس متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة من البدح ورفع حالتها من "تعرضها إلى الاستنزاف" إلى "معدلات الاستغلال المستدام" بنسبة تتجاوز 50% وهي النسبة المعتمدة والمستخدمة في الاتفاقيات الدولية لإدارة المصايد السمكية.