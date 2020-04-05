الصين تعلن الحداد الوطني تكريماً لضحايا «الجائحة» من المعالجين والمرضى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، أمس السبت، يوم حداد على آلاف «الشهداء» الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، ونكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وعلقت كل أشكال الترفيه. وعند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بكين (02:00 بتوقيت جرينتش) التزمت البلاد الصمت لمدة ثلاث دقائق حداداً على المتوفين، ومن بينهم عاملون في المجال الطبي. وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها، كما انطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس شي جين بينج والقادة الصينيين الآخرين وقفوا في صمت أمام العلم الوطني في مجمع تشونغنانهاي للقيادة في بكين، معلقين على صدورهم زهوراً بيضاء علامة على الحداد. وفي مدينة ووهان، تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحاً، وتوقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق. وعلى ساحة تيان أنمين الشهيرة في وسط بكين، نكس العلم الوطني، كما في كل أنحاء البلاد.

ويشمل هذا التكريم بشكل خاص 14 شخصاً وصفتهم الحكومة الصينية بأنهم «شهداء» الوباء. وهم خصوصاً عاملون في مجال معالجة المرضى توفوا جراء أدائهم لمهاهم. ومن بينهم الطبيب لي ونليانغ هو طبيب شاب حاول أن يدق ناقوس الخطر للتحذير من المرض. وكرمت حكومة هوبي لي قبل أيام بعد أن اتهمته الشرطة في بادئ الأمر «بنشر الشائعات». ونشر الصينيون على الإنترنت رسائل تكريم تحت وسم «تكريم للطواقم الطبية خط الدفاع الأول»، الذي حظي بأكثر من 3.7 مليار مشاهدة على موقع «ويبو» الصيني للتواصل الاجتماعي.

وبالتزامن فجرت بكين مفاجأة بإعلانها عن شفاء 94% من جميع المصابين بالفيروس، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين ذكرت فيها أن 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً. وفي حين يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقاً لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصاً، وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات. وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: إن من بين الحالات الجديدة 18 حالة لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.

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من جانب آخر، قالت كوريا الجنوبية: إنها ستمدد حملة التباعد الاجتماعي المكثفة التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين أسبوعين، في محاولة للحد من معدل الإصابة بفيروس كورونا لنحو 50 حالة يومياً. وكانت كوريا الجنوبية قد نجحت بالفعل في السيطرة على أكبر تفشٍّ لكورونا في آسيا خارج الصين عند نحو 100 إصابة أو أقل يومياً. ولكن حالات تفشٍّ أصغر في الكنائس والمستشفيات ودور المسنين استمرت في الظهور. وقال مسؤولون: إن التباعد الاجتماعي لعب دوراً في الحد من حالات انتقال المرض محلياً بنحو 70 في المئة خلال أول 11 يوماً بالمقارنة مع الأحد عشر يوماً السابقة لسريان تدابير التباعد الاجتماعي.

وتراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة في إيران لليوم الرابع على التوالي، وفق ما تظهر الأرقام الرسمية التي أصدرتها السلطات السبت، فيما يخرج البلد من عطلة استمرت 15 يوماً. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحافي تلفزيوني بأن الوباء تسبب ب 158 وفاة خلال الساعات ال24 الأخيرة، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3452 وفاة.

كما أفاد جهانبور عن تسجيل 2560 إصابة جديدة. وتكشف هذه الأرقام عن تراجع في الإصابات اليومية الجديدة لليوم الرابع على التوالي، بالمقارنة مع أعلى مستوى سجل في 31 مارس عند إحصاء 3111 إصابة يومية.