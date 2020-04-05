تباطؤ الانتشار في أوروبا وتصاعد الإصابات في الولايات المتحدة وبريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل وباء «كورونا» المستجد، تفشيه في العالم بنسب متفاوتة، وإجمالاً بلع عدد المصابين بالفيروس حتى صباح أمس السبت، نحو المليون ومئتي ألف إصابة، فيما يقدر عدد الوفيات بنحو 60 ألف حالة وفاة، مع تراجع معدلات تفشي الفيروس في عدة دول أوروبية؛ بينها: إيطاليا وإسبانيا، مقابل تصاعد معدلات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأحصت الولايات المتحدة بين الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافيّة؛ و بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حالياً 7406 حالات وفاة.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأمريكيّين بارتداء الكمّامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامّة. وأعلن وزير العدل وليام بار أن المكتب الاتحادي للسجون يواجه أوضاعاً طارئة؛ بسبب الفيروس الآخذ في الانتشار بسرعة في خطوة ستمهد الطريق أمام بدء قيام المكتب بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء، ووضعهم رهن الاحتجاز المنزلي.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة في المملكة المتحدة خلال يوم واحد نحو 708، في عدد قياسي جديد؛ يؤكد تسارع تفشي الوباء، الذي أودى بحياة 4313 شخصاً في البلاد، بحسب السلطات الصحية، أمس السبت. ويمثل هذا رقماً قياسياً للوفيات لليوم الخامس على التوالي. وفي الإجمال، أحصيت رسمياً 41903 إصابات في البلاد؛ أي 3735 إصابة جديدة خلال يوم واحد. قال مستشار حكومي بارز: إن بريطانيا لن تكون قادرة على تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة حتى نهاية مايو/‏أيار المقبل.

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وقالت وزارة الصحة الفرنسية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 61 في المئة ليبلغ عدد الوفيات 6507 خلال يومين، بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض إلى 44 في المئة؛ أي 82165 حالة، مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عن عدد حالات أكثر من الصين.

وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا خلال 24 ساعة، 809، في تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد الرقم القياسي الذي بلغ الخميس 950 وفاة، وأعلن عن شفاء 3706 في 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 34219 حالة. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنّ بلاده ستمدد إجراءات العزل التي بدأت في 14 مارس/‏آذار لأسبوعين إضافيين. وقال سانشيز: إن «جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ستطلب من جديد إذن مجلس النواب لتمديد، للمرة الثانية، حالة التأهب» التي سمحت بفرض عزل يُعد من بين الأكثر شدةً في العالم.

وأعلنت ألمانيا أن الساعات ال24 الماضية، شهدت تسجيل 6082 إصابة جديدة في انخفاض طفيف عن اليوم السابق، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ الحكومي. والانخفاض في المعدل اليومي للإصابات الجديدة، مقارنة بعدد 6174 إصابة سجلتها البلاد في اليوم السابق، قد يكون إشارة على استقرار محتمل في عدد المصابين المسجلين في اليوم؛ لكن الحكومة حذرت من أنه من السابق لأوانه جداً تحديد مسار التفشي. كما أعطت أستراليا مؤشرات أكبر على استقرار انتشار الفيروس. وأشارت بيانات وزارة الصحة الاتحادية إلى وجود 230 حالة إصابة جديدة ب»كورونا» المستجد خلال 24 ساعة ليصل مجمل عدد حالات الإصابات إلى 5454 حالة.

وبدأت إيطاليا استخدام روبوتات جديدة؛ للتحقق من نبض المرضى الموصولين بجهاز التنفس الصناعي في مستشفى فاريزي في لومبارديا؛ بؤرة انتشار الوباء. وهذه الروبوتات أثارت إعجاب الأطباء والممرضين؛ لأنها تنقذ حياتهم أيضاً. ويقول الأطباء: إن الروبوتات ترسم البسمة على وجوه المرضى الصغار في السن؛ لكن هدفها الحقيقي؛ هو المساعدة في إنقاذ الأطباء ووقايتهم من التقاط العدوى ونشرها. (وكالات)