سلطان بن هدّة: استغلال ارتفاع الطلب مخالفة للقانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، صيدلتين بسبب رفع أسعار بعض المستلزمات الطبية بأكثر من 50%، فيما خالفت 6 صيدليات أخرى بسبب عدم وجود ملصق السعر على المستلزمات الطبية، وذلك في إطار حملات التفتيش المتواصلة التي تقوم بها الدائرة، ممثلة بإدارة الفروع وبالتعاون مع إدارة الحماية التجارية بالشارقة، على الصيدليات ومراكز بيع المواد الطبية الخاصة بالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات الطبية بجميع مناطق الإمارة المتوزعة في المنطقة الوسطى والشرقية، حيث تم تشكيل أربع فرق عمل حسب الفروع في كل من خورفكان وكلباء ودبا الحصن والمنطقة الوسطى التي شملت الذيد والمدام والمليحة والبطايح، وكان الهدف منها التجاوب مع ملاحظات وشكاوى المستهلكين بارتفاع أسعار مثل هذه المستلزمات التي باتت من المتطلبات الضرورية للوقاية من انتقال فيروس كورونا (كوفيد -19)، وكذلك الوقوف على من تسول له نفسه من التجار التلاعب بالسوق ورفع الأسعار واستغلال المواقف والأزمات لصالحة الشخصي دون مراعاة للأمور الإنسانية والأخلاقية التجارية.

بلغ عدد المشاركين بالحملة 25 موظف من جميع الضباط التجاريين بالفروع الأربع، وتم زيارة 100 صيدلية، وتم خلال فترة الحملة توزيع منشورات توضيحية عن فيروس كورونا وبعض التعليمات الخاصة للوقاية من انتقال هذا الفيروس وتنبيهات خاصة للتجار للالتزام بأهمية الالتزام بأخلاقيات العمل والامتثال للضوابط الخاصة بحقوق التاجر والمستهلك.

أكد سلطان عبد الله بن هدّة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن مباشرة الحملات التفتيشية يأتي تجاوباً مع ملاحظات وشكاوى المستهلكين بارتفاع أسعار المواد الطبية الخاصة بالمطهرات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات الطبية، التي باتت من المتطلبات الضرورية للوقاية من انتقال فيروس كورونا، وذلك حرصاً منها على مراقبة وحماية الأسواق التي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة، وفي مختلف مناطقها، بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك باعتبارها إحدى أولويات الدائرة وضمن استراتيجيتها بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة في الإمارة. وأضاف أن استغلال حالة ارتفاع الطلب الاستهلاكي على هذه المواد، ورفع أسعارها، ممارسة مخالفة للقانون، والدائرة تكثف من تنظيم حملات تفتيشية على منافذ البيع، لضمان التزامها بالأسعار التي كانت تباع بها الكمامات والمواد ذات الصلة، مؤكداً أنها ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على الأسواق والمنافذ المعنية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم رفع الأسعار وعدم استغلال زيادة الطلب.