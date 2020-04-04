شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الإيطالى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيطالى لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان صحفي مساء اليوم - إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي من نظيره الإيطالي.

وأضافت أن الوزيرين بحثا أيضا مستجدات الأوضاع الراهنة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم.