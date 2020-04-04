مصر.. 5 وفيات كورونا ترفع الإجمالي إلى 71

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، مساء السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 71، إثر تسجيل 5 حالات جديدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم تسجيل 85 إصابة جديدة من العائدين من الخارج والمخالطين لحالات سابقة، بجانب شفاء 25 حالة.

وأضافت أن إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 1070، بينها 241 حالة تم شفاؤها وغادرت مستشفى العزل، و71 وفاة.

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وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات أول إصابة بالفيروس، واتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و189 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 244 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

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