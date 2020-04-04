كورونا الأردن.. مراقبة الحظر بالدرون والإصابات تبلغ 323

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
سجل الأردن، السبت، 13 إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 323، فيما أعلنت السلطات أنها ستراقب التزام المواطنين بحظر التجوال عبر طائرات الدرون.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث الحكومة أمجد العضايلة.
وقال جابر، إنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 323، منها 5 وفيات.
وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء، خلال المدة ذاتها، ليرتفع العدد الكلي إلى 74. وحالات الشفاء والوفاة محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.
من جهته، أعلن العضايلة، أنه سيتم مراقبة سير حظر التجول بتقنيات حديثة كطائرات الدرون وكاميرات المراقبة.
ولمواجهة أزمة كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا وكاملا، أكمل أسبوعه الثاني.
فيما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و180 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 243 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، وتحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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