كورونا المغرب.. 11 وفاة ترفع الإجمالي إلى 58

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 58، عقب تسجيل 11 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.
وقال مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة محمد اليوبي، في تصريح متلفز، إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 883، إثر تسجيل 122 حالة جديدة خلال الفترة ذاتها.
فيما تماثلت 9 حالات جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65.
والوفيات وحالات التعافي محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس، لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و172 ألفا، توفي منهم أكثر من 63 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 241 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
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