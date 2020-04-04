كورونا.. ارتفاع إصابات قطر إلى 1325

الدوحة / الخليج 365



أعلنت قطر، السبت، ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1325، إثر تسجيل 250 حالة جديدة، وفق بيان رسمي.



وقالت وزارة الصحة في بيان إن "بعض الإصابات الجديدة ترجع لعائدين من الخارج أو لمخالطين للعائدين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات جديدة من العمالة".



وكشفت الصحة القطرية عن تعافي 16 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 109.

Advertisements

وأوضحت أنها "أجرت الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لعدد 3538 شخصا اليوم، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 31 ألفا و951 حتى الآن".

ووفقا لوزارة الصحة، سجلت قطر حتى الآن 3 وفيات بسبب الفيروس.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و172 ألفا، توفي منهم أكثر من 62 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 242 ألفا، حسب موقع "Worldometer".

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.