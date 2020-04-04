جوميز: أمامنا مباراة نهائية.. وعلينا التقيد بتعليمات “الصحة” للقضاء على “كورونا”

وجه محترف نادي الهلال ومهاجمه الفرنسي جوميز عبر حساب نادي الهلال في “تويتر” رسالة إلى الجماهير الرياضية مطالبا إياهم بتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل لحين القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وشبه جوميز معركة القضاء على الفيروس بالمباراة النهائية الهامة والتي يقود دفتها التدريبية وزارة الصحة، وعلى الجميع الالتزام بتعليمات هذا المدرب المتمكن والقدير والبقاء في المنزل لتحقيق الانتصار والقضاء على الفيروس.

كما أشار المهاجم الفرنسي إلى متابعته للمسلسلات التلفزيزنية والأخبار السعودية إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية أثناء بقائه في المنزل خلال هذه الفترة.