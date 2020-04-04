فصائل موالية للنظام الإيراني الإرهابي ترفض الزرفي مرشحاً للحكومة العراقية

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رفضت فصائل موالية للنظام الإيراني الإرهابي, ترشيح المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عدنان الزرفي، لهذا المنصب , ووصفته بأنه مرشح المخابرات الامريكية
وقالت تلك الفصائل بأنها ستتعامل مع القوات الأمريكية في العراق بقوة , مؤكدة من خلال التواجد في كل أزمة، بما فيها العدو الجديد، فيروس كورونا.
من جهته ، رأى مراقبون للشأن السياسي والأمني في العراق، في أحاديث أن محتوى الرسائل التي بعثتها الميليشيات الموالية لإيران الإرهابية، ليست إلا أنفاس أخيرة للأحزاب الشيعية التي ترفض تولي الرزفي رئاسة الوزراء في البلاد.
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