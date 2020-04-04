كيفَ نواجهُ كورونا

حلتْ منازلُه وآبَ مقيما

وابى التزحزحَ في الاديمِ مُريما ** واقامَ في أرضٍ يهدهدُ ناسَها

بأساً عليقاً في الفؤادِ سقيما ** واتى بشؤمٍ قد أثارَ مخاوفا

مُتتبعا نُجَعَ البلادِ سخيما ** واطاحَ في ردمِ المحافرِ أمةً

وسرى إليها بغتةً وغشيما ** وأفاضَ رُعباً في النفوسِ مُزلزلاً

دولاً لها رسمُ النفوذِ مسيما ** وتخالفتْ نظرُ العقولِ تندُراً

عللَ المصابِ تناقضاً ومُليما ** فالبعضُ يلقيها حروبَ مكائدٍ

كمْ غافلٍ سدرَ النفوسَ عقيما ** والاخرونَ من المفاسدِ قدْ قستْ

سُقُمُ القلوبِ تنكراً واثيما ** والمؤمنون من الهدايةِ أوبوا

مستغفرينَ لِواذةً وعصيما ** كيف النجاةُ من العرمرمِ قادماً

طافَ العوالمَ رهبةً وعزيما ** أولى النجاةِ وصيةُُ من ناصحٍ

بلزومِ أرضٍ للوباءِ مَكينا ** وهْمُ الخروجِ تهرباً وتفلُتاً

من أجلهِ صارَ الوباءُ عميما ** عدمُ الدخولِ الى الوباءِ مجاهراً

والبعدُ عنها قدْ يرومُ سليما ** والأوبةُ النُصَحاءُ من غيِ الهوى

تنجي على مرِ الزمانِ اثيما ** ولزومُ ذكرِ الله في كلِ الدُنا ذكرى لمن خافَ الوباءَ فهيما ** هذي عواصفُ من بُنيات الرُبا

دورانُها حقُُ ترومُ جريما ** يأبى المهيمنُ أن يزيلَ عوالماً

ويذيقُهم بأساً يصيبُ ظليما Advertisements ** وعدُُ تقررَ في الصحائفِ مُبْرماً

وعدُ المهيمنِ للصفيِ قديما ** لكنهُ يلقي العظاتِ مذكراً

للناسِ عن غيِّ الذنوبِ لميما ** يا ويح قلبي ماسمعتُ مذكراً

لبُنيِّ آدمَ في الحياةِحميما ** والعالمُ المشمولُ يجأرُ شاكياً

من وقعِ كورونا تألماً وسقيما ** لاحلَ يُرجى غيرُ رحمةِ ربِنا

ودعاءُ مضطرٍ يُزيلُ وخيما ** ونقاءُ أرضٍ من مباءةِ منكرٍ

عمَ العوالمَ سوءةً ونديما ** ودعا تدارسُ ناصحاً ومحذراً

خطراً تكالب َ شدةً وذميما ** بالعودةِ الغراءِ نحوَ تماثُلٍ

يضفي على وجهِ الحياةِ وسيما ** هذي ملاحمُ في الحياةِ تَواردُُ

ذكرى لمن خافَ الوعيدَ غريما ** حقُُ علينا شُكْرَ قائدَ أمةٍ

يبغي السلامةَ للعبادِ جميعا ** يسدي النصيحةَ والرعايةَ جمعَها

قمرُُ تلأْلأَ في البلادِ منيعا ** سلمانُ رأسُُ في الرعايةِ باذلاً

محضَ العنايةِ رحمةً وقويما ** ومحمدُُ مثلُ السحابةِ ودقُها

يغشى النفوسَ تكرُماً ونعيما ** قمرانِ قد بلغا العنايةَ موئلاً

والفلكُ يجري منحةً وكريما ** قصيدة أ. د غازي غزاي العارضي ملاحظة :تدارس

المقصود به : تيدروس امين منظمة الصحة العالمية

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