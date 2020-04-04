دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تفاصيل جديدة حول هاتف iPhone 9 قبل الإعلان الرسمي قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن مزيد من التفاصيل حول إصدار ابل المرتقب iPhone 9 أو iPhone SE للعام 2020، حيث ينطلق هذا الإصدار بألوان الأبيض، الأحمر إلى جانب الأسود، مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت.

نشر موقع 9to5Mac مزيد من التفاصيل حول هاتف iPhone 9 الذي شغل بالفعل العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، حيث كشفت التفاصيل الجديدة عن العلامة التجارية التي ينطلق بها الهاتف، وألوان الهاتف، والإختيارات التي ستتوفر في السعة التخزينية.

تشير التسريبات الجديدة إلى خطط ابل لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف اليوم، حيث تؤكد التفاصيل الجديدة على أن ابل إستعدت بالفعل لتلقي طلبات الحجز لهذا الإصدار.

2020 iPhone SE

أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تقدم الإصدار القادم من هواتف الأيفون المتوسطة بعنوان iPhone SE 2 أو iPhone 9، بينما تؤكد التسريبات الجديدة على أن ستقدم الإصدار الجديد بعنوان iPhone SE مع الإشارة لعام الإصدار 2020.

ولقد أطلقت ابل علامة iPhone SE التجارية لإصدارها الأول من هواتف الأيفون، الذي جاء بحجم 4 إنش، والذي جاء بهيكل هاتف iPhone 5s، مع مستشعر كاميرة هاتف iPhone 6s.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد سيأتي أيضاً بالرقاقة المستخدمة في سلسلة هواتف iPhone 11 وهي رقاقة A13، التي تعد ترقية واضحة عن رقاقة A11 Bionic التي استخدمت في هاتف iPhone 8.

كما يأتي هاتف iPhone SE الجديد بترقية عن هاتف iPhone 6، حيث لا يتلقى مستخدمي هاتف iPhone 6 التحديثات الجديدة من نظام التشغيل، بينما ستضيف رقاقة A13 في الإصدار الجديد من هاتف iPhone SE ميزة دعم تلقي الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل.

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ألوان وإختيارات السعة التخزينية لهاتف iPhone SE 2020

تتضمن الألوان المقدمة من ابل لهذا الإصدار كلاً من الأبيض، الأسود، إلى جانب اللون الأحمر، كما ستتوفر حافظات لهاتف iPhone SE للعام 2020 تتضمن:

حافظة سيليكون باللون الأسود

حافظة سيليكون باللون الأحمر

حافظة سيليكون باللون الأبيض

حافظة جلدية باللون الأسود

حافظة جلدية باللون الأزرق Midnight.

كما أكدت التسريبات الجديدة على الإختيارات التي ستتوفر في السعة التخزينية والتي تتضمن:

نموذج بسعة تخزين 64 جيجا بايت

نموذج بسعة تخزين128جيجا بايت

نموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وهي نفس الإختيارات المتوقرة للسعة التخزينية لهاتف iPhone 8، إلا أن ابل توقفت عن إطلاق النموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت من الهاتف في الخريف الماضي.

سعر هاتف iPhone SE للعام 2020

أشار المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير سابق إلى أن ابل تقدم هاتف iPhone SE للعام 2020 بسعر 399 دولار، وهو سعر أقل من هاتف iPhone 8 الذي قدم للأسواق بسعر يبدأ من 449 دولار.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE للعام 2020 بتصميم iPhone 8، مع تحسينات في قدرة البطارية، ودون خاصية 3D Touch، كما يستبدل الإصدار الجديد المرتقب بطاقة Express Card ودعم CarKey، أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف iPhone SE للعام 2020 قريباً، كما تبدأ ابل الحجز المسبق اليوم وفقاً لأحدث التسريبات.

المصدر

هذا الموضوع تفاصيل جديدة حول هاتف iPhone 9 قبل الإعلان الرسمي قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.