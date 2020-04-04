دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن عن سماعة Mi Air 2S اللاسلكية وساعتي Mi Kids 4 وMi Kids 4 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية Mi Air 2S بسعر 56 دولار، كما كشفت عن ساعتي Mi Kids 4 Pro وMi Kids 4 المخصصة للأطفال.

سماعة Mi Air 2S اللاسلكية

تأتي سماعة Mi Air 2S اللاسلكية بتحسينات في عمر البطارية التي تستمر حتى 24 ساعة، كما تقدم شاومي السماعة بتحسينات في تقنية البلوتوث.

وتنطلق سماعة Mi Air 2S للحجز المسبق في السوق الصيني الآن بسعر 56 دولار، ومن المقرر أن تنطلق لمتاجر شاومي في الأسواق العالمية لاحقاً.

وتضم سماعة Mi Air 2S اللاسلكية محرك بحجم 14.2مم، يدعم السماعة اللاسلكية بأعلى جودة في الصوتيات، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية البلوتوث 5.0، كما تستخدم تقنية LHDC البديلة لتقنية كوالكوم aptX-HD، حيث تأتي تقنية LHDC بنمط يخفض وقت الإستجابة.

أيضاً تقدم شاومي السماعة اللاسلكية بتصميم يدعم إرسال الصوتيات لكل جهة من السماعة بشكل مستقل بهدف تفادي مشكلة الإتصال والإستجابة السريعة، وهو ما يتيح للمستخدم أيضاً إستخدام واحدة من جهتي السماعة فقط.

وتدعم حافظة سماعة Mi Air 2S الشحن اللاسلكي عبر قاعدة Qi، كما تدعم أيضاً الشحن عبر منفذ USB-C في أسفل الحافظة حيث تستغرق ساعة واحدة للشحن بشكل كامل، ويمكن للسماعة منفصلة أن تدعم عمر شحن يصل إلى 5 ساعات، كما يصل عمر الشحن إلى 24 ساعة مع الحافظة.

من جانب أخر لا تدعم شاومي سماعة Mi Air 2S بميزة إلغاء الضوضاء، إلا أن السماعة تأتي بميكروفون يعمل على فصل الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، أيضاً يمكن للمستخدم إستقبال المكالمات عبر النقر على أحد جهتي السماعة، كما تدعم السماعة التحكم باللمس لتغيير مستوى الصوتيات.

سماعة Mi Air 2S تضم مستشعر IR الذي يدرك إزالة السماعة اللاسلكية من الأذن ليتم إيقاف التشغيل بشكل مؤقت تلقائياً، أيضاً تدعم السماعة تلقي الأوامر الصوتية عبر المساعد الرقمي Xiao AI، ومن المقرر أن تدعم السماعة اللاسلكية الإقتران السريع مع الهواتف الذكية بواجهة MIUI.

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ساعة شاومي الذكية Mi Kids 4 و Mi Kids 4 Pro

قدمت شاومي ساعات Mi Kids 4 وMi Kids 4 Pro المخصصة للأطفال والتي تنطلق بشاشة AMOLED كبير الحجم، مع دعم الإتصال بشبكات 4G، إلى جانب تصميم مقاوم للماء حتى 20متر.

تتميز ساعة Mi Kids 4 الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.78 إنش بتصميم مستطيل لوجه الساعة الذكية، والتي تتميز بدقة عرض 368 في 448 بيكسل، وتضم طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3، كما تضم رقاقة Wear 2500 من كوالكوم، وتدعم تثبيت التطبيقات المتنوعة من تطبيقات المراسلة أو التطبيقات التعليمية.

وتضم ساعة Mi Kids 4 الذكية كاميرة إلى أعلى الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل، التي تدعم المستخدم في مكالمات الفيديو تصوير السليفي، مع كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم المستخدم لإلتقاط صور بإستخدام ساعة Mi Kids 4 الذكية.

كما يمكن إجراء مكالمات الفيديو عبر الإتصال بشبكات 4G، بينما يمكن إجراء مكالمات صوتية عبر VoLTE، أيضاً تدعم الساعة الذكية الإتصال بشبكات Wi-Fi b/g/n، كما تحتوي الساعة الذكية على eSIM التي تدعم شركات المحمول في السوق الصيني.

ساعة Mi Kids 4 لا تصم نظام GPS، إلا أن الساعة الذكية تستخدم تقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد موقع المستخدم، كما تأتي الساعة الذكية بتقنية NFC، وتضم بطارية بقدرة 920 mAh يمكن أن تستمر في وضع الإستعداد بعمر شحن حتى 8 ساعات.

أيضاً تتميز ساعة Mi Kids 4 Pro بنظام GPS بهوائيات مزدوجة، كما تأتي الكاميرة الثانية في الساعة الذكية بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم جودة أعلى في التصوير.

ومن المقرر أن تتوفر ساعتي Mi Kids 4 Pro و Mi Kids 4 بألوان الأزرق والوردي، على أن تنطلق ساعة Mi Kids 4 Pro بسعر 185 دولار، بينما تأتي ساعة Mi Kids 4 الذكية بسعر 125 دولار.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن عن سماعة Mi Air 2S اللاسلكية وساعتي Mi Kids 4 وMi Kids 4 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.